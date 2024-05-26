ختام فعاليات برنامج "إعداد قادة التنمية المستدامة" في الجامعة الألمانية الأردنية

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي "إعداد قادة التنمية المستدامة" في نسخته الرابعة، والذي ينظمه اتحاد الجامعات العربية ومعهد إعداد القادة في جمهورية مصر العربية، بالجامعة الألمانية الأردنية تحت رعاية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، والدكتور عزمي محافظة، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور علاء الدين الحلحولي، رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

وبإشراف وكيل المعهد الدكتور حسام الشريف، وإشراف من جانب اتحاد الجامعات العربية الاستاذة لينا البيطار مدير الإدارة العامة لاتحاد الجامعات العربية، الاستاذة دينا أبو رزق منسق شئون اتحاد الجامعات العربية، وإشراف من جانب الجامعة الألمانية الأردنية الدكتورة ظلال عقاب عويس عميدة شؤون الطلبة بالجامعة الألمانية الأردنية.

شهد اليوم الختامي للبرنامج التدريبي "إعداد قادة التنمية المستدامة" ورشة عمل حول الاستدامة وأهدافها، قدمتها المهندستان رشا حدادين وإيمان القضاة من الجامعة الألمانية الأردنية. وتم خلال الورشة توضيح مفهوم الاستدامة بأنها الحفاظ على تطوير الحلول دون المساس بقدرات الأجيال المقبلة.

وأوضحت المدربتان أن الاستدامة تشمل ثلاثة أبعاد رئيسية هي الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وأن لها 17 هدفاً مختلفاً ضمن هذه الأبعاد. وبعد شرح أهداف الاستدامة، قامت كل مجموعة من المتدربين بشرح فهمها لتلك الأهداف، ثم تم طرح مشكلات عملية على الطلاب لحلها باستخدام مبادئ وأهداف الاستدامة، مثل معالجة مشكلة الفقر في منطقة معينة.

وعلى هامش فعاليات اليوم الختامي تم عمل جولة داخل الجامعة الألمانية الأردنية للتعرف على نظام الدراسة فيها وبنيتها التحتية، وبعدها تم عمل لقاء مفتوح بين الطلاب تضمن فقرات لعرض مواهب الطلاب المختلفة.

وبعد ذلك انطلق الحفل الختامي للبرنامج التدريبي، ففي كلمته، أشاد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي المصري للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، بالتعاون البناء مع اتحاد الجامعات العربية في تأهيل وإعداد الشباب العربي، مثمناً التزام الطلاب المتميز خلال البرنامج وأفكارهم المبتكرة التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، رحبت الدكتورة ظلال عويس، عميدة شؤون الطلبة بالجامعة الألمانية الأردنية، بالحضور واستمعت لآراء المتدربين حول الاستفادة من ورش العمل، ثم تلى ذلك عرض لفيديو يشمل تغطية كاملة للفعاليات وورش العمل، واختتم الحفل بتوزيع شهادات المشاركة على الطلاب .

واختتمت الفعاليات بجولة سياحية للطلاب المشاركين في العاصمة الأردنية عمان بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، وبعدها تم دعوة المشاركين على Gala Dinner بفرع الجامعة الألمانية الأردنية في جبل عمان .

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