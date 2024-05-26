قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشمالية الشرقية لرفح جنوبي غزة

أفادت قناة القاهرة الاخبارية نقلا عن إعلام فلسطيني، اليوم الأحد، يأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف المناطق الشمالية الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أفاد إعلام فلسطيني، اليوم بسقوط عدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، كما أطلقت الطائرات الإسرائيلية المروحية نيرانها صوب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 233 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" وسط قصف عنيف ومتواصل على كافة مناطق قطاع غزة، ضاربةً بعرض الحائط قرار محكمة العدل الدولية المُلزم بوقف العمليات العسكرية في رفح، بارتكاب مجازر دامية بعد دقائق معدودة من إصدار القرار.