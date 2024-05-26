إعلام إسرائيلي: جانتس يقدم إلى الحكومة مقترحا لتشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث 7 أكتوبر

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، بأن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، قدم إلى الحكومة مقترحا لتشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث 7 أكتوبر، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلن بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، أنه سيقدم اقتراحاً للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر الماضي، وأدت إلى مقتل إسرائيليين وخطف آخرين.

ونشر جانتس مقطعا مصورا على منصة "إكس"، الخميس الماضي، قال فيه إنه "لا يكفي أن نتحمل مسؤولية ما حدث، بل يجب أن نتعلم الدروس ونتصرف حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى".

وتابع "لكي نفعل ذلك فقد حان الوقت لتشكيل لجنة تحقيق حكومية، وأنوي أن أقدم قريباً مقترحاً لقرار تشكيلها".

جاء ذلك بعدما أكد الجيش الإسرائيلي بوقت سابق ، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى أربع رسائل تحذيرية بين مارس ويوليو 2023 من شعبة المخابرات بشأن كيفية رؤية "أعداء" إسرائيل للانقسامات الحاصلة في دولة إسرائيل وتأثيرها على الجيش الإسرائيلي على وجه الخصوص، الأمر الذي نفاه مكتب نتنياهو لاحقاً، واعتبره معاكساً تماما للواقع.