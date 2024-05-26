أجواء متقلبة وعودة ارتفاع الحرارة بالمنيا

يشهد طقس محافظة المنيا تقلبا ملحوظا فى درجات الحرارة حيث يسود طقس حار اليوم الأحد، على كافة الأنحاء بعد أن انكسرت الحرارة يومى الجمعة والسبت وانخفضت درجة الحرارة وساد طقس ربيعى على كافة الانحاء وعادت الحرارة اليوم للارتفاع مرة أخرى.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تغيير مفاجئ في حالة الطقس خلال ساعات قليلة، بعد أن شهدت كافة الأنحاء على مدار يومي الجمعة والسبت تحسنًا في الأحوال الجوية بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات، موضحة أنه يسود اليوم الأحد 26 مايو 2024، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عاجل، أنه من المتوقع أن تشهد كافة الأنحاء ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم الأحد الموافق 26 مايو والاثنين الموافق 27 مايو، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وبالرغم من ذلك فمن المتوقع انخفاضها مرة أخرى، بدءًا من يوم الثلاثاء بقيم تتراوح بين 3 و5 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

وأشارت الأرصاد إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى الغرب على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية تكون شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.