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الأحد 26 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بعد أسر عدد من الجنود.. إصابة ضابط إسرائيلي كبير خلال مواجهات في جباليا

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أصيب ضابط كبير في قوات الاحتلال الإسرائيلية، الموجودة في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، خلال اشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية، خلال الساعات الماضية.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي، أن اشتباكات في مدينة جباليا مع عناصر الفصائل الفلسطينية أسفرت عن إصابة المقدم في الجيش إيتمار إيتام بجروح متوسطة، وذلك عقب ساعات من إعلان كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أسر جنود وقتل وإصابة آخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال مساء السبت، في مخيم جباليا.

 

من جانبها، أعلنت كتائب القسام صباح اليوم الأحد، أنها قصفت قوات إسرائيلية متوغلة في حي القصاصيب بمخيم جباليا بقذائف هاون من العيار الثقيل.

 

 

قوات الاحتلال الإسرائيلية مدينة جباليا غزة فصائل المقاومة الفلسطينية