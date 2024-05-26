بعد أسر عدد من الجنود.. إصابة ضابط إسرائيلي كبير خلال مواجهات في جباليا

أصيب ضابط كبير في قوات الاحتلال الإسرائيلية، الموجودة في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، خلال اشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية، خلال الساعات الماضية.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن اشتباكات في مدينة جباليا مع عناصر الفصائل الفلسطينية أسفرت عن إصابة المقدم في الجيش إيتمار إيتام بجروح متوسطة، وذلك عقب ساعات من إعلان كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أسر جنود وقتل وإصابة آخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال مساء السبت، في مخيم جباليا.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام صباح اليوم الأحد، أنها قصفت قوات إسرائيلية متوغلة في حي القصاصيب بمخيم جباليا بقذائف هاون من العيار الثقيل.