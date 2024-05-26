أعلنت وسائل إعلام فلسطيني، اليوم الأحد، قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لقناة "القاهرة الاخبارية".

ويواصل الاحتلال قصفه لمنازل المواطنين، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، بعد قصف الاحتلال مناطق واسعة في قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية، بأن فرق اسعاف ومواطنون قاموا بانتشال جثامين 6 شهداء بعد استهداف صاروخي من جيش الاحتلال الاسرائيلي منزلًا لعائلة قشطة في منطقة خربة العدس شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي بالقذائف مخيم يبنا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة ووصول إصابات الى مستشفى الكويت التخصصي غرب المدينة.

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 233 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" وسط قصف عنيف ومتواصل على كافة مناطق قطاع غزة، ضاربةً بعرض الحائط قرار محكمة العدل الدولية المُلزم بوقف العمليات العسكرية في رفح، بارتكاب مجازر دامية بعد دقائق معدودة من إصدار القرار.