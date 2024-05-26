أفادت قناة "القاهرة الاخبارية" نقلا عن اعلام فلسطيني، اليوم الأحد، أن الطائرات الإسرائيلية المروحية تطلق نيرانها صوب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام، في بيان عبر قناتها على تليجرام، قتل جنود إسرائيليين وإصابة آخرين واستهداف دبابتين في شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب: "تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني ببندقية الغول القسامية في منطقة المشروع شمال شرق معسكر جباليا شمال القطاع"، مضيفة: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية خاصة بجوار عمارة حبوب في مخيم جباليا شمال القطاع، وإيقاع أفرادها ما بين قتيل وجريح".

وعلى الصعيد نفسه، قالت القسام: "تمكّن مجاهدو القسام من تفجير عبوة رعدية في قوة من الجنود الصهاينة قرب عين نفق شرق مخيم جباليا شمال القطاع وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

كما أشارت القسام في إلى أنها استهدفت دبابتين للاحتلال من نوع "ميركافا 4" بقذيفتي "الياسين 105" في محيط مسجد الإمام علي شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.