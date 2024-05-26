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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تقنيات حديثة لإزالة حصى الكلى دون تدخل جراحي

تعبيرية
تعبيرية
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كشف الدكتور فلاديمير ستيبانوف أخصائي المسالك البولية وأمراض الذكورة فى احدى التصريحات الصحفية له وفقا لما نشر بمجلة Science عن وجود تقنيات حديثة تستخدم في علاج وإزالة حصى الكلى  باستخدام الليزر دون تدخل جراحي وذلك بعدما كان قد لاحظ ارتفاع عدد حالات المصابين حول العالم .

أن هناك حالات تواجه الأطباء تحتاج الى عمليات باقصى سرعة فعندما تكون الحصوة صغيرة تعالج المسألة بالأدوية عادة ولكن عندما  تكون الحصى كبيرة تتطلب إزالة فورية بعملية وطريقة استخدام الليزر أو الموجات فوق الصوتية تسمح بتفتيت وسحق الحصى وتحويلها إلى رمل ناعم وإزالتها من المسالك البولية بشكل فعال ولكن لا يمكن استخدام هذه الطريقة عندما تكون الحصى صلبة جدا لأنها لا تكون فعالة دائما وقد تسبب مضاعفات.

حيث يمكن استخدام ليزر الثوليوم لتفتيت الحجارة الكبيرة، بغض النظر عن موقعها في الكلى أو المثانة وتتيح القوة العالية لشعاع الليزر تفتيت الحصوات الصلبة وتجنب خطر هجرتها إلى أجزاء أخرى من الجهاز البولي والقدرة على ازالة الحجارة بعناية من أي موقع دون عمل شق أو ثقب.

علاج تقنيات حديثة حصى الكلى الليزر