تداول 11 الف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 739 شاحنة و90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 413 شاحنة و85 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 326 شاحنة و5 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وسيناء ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل وسيناء ، كما تم تداول 3700 طن بضائع و 400 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1730 راكب بموانيها.

