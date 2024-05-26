تحذيرات من خطر حدوث أعاصير في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة

حذر خبراء الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية من خطر حدوث أعاصير ولاسيما في الغرب الأوسط من البلاد وذلك جراء التغير المناخي الذي يشهده العالم.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد، عن الخبراء قولهم "إن سكان جنوب تكساس قد يتعرضون لدرجات حرارة تقترب إلى 120 درجة فهرنهايت أي نحو 50 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الإسبوع".

وأضاف الخبراء أن المنطقة تقع في الطرف الشمالي من قبة حرارية تمتد من المكسيك إلى أمريكا الجنوبية، كما حذر الخبراء من نشوب الحرائق في غرب تكساس وكل من أوكلاهوما وأريزونا وكولورادو.

