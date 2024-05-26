اليوم.. نظر دعوى مرتضى منصور لإلغاء ترخيص مؤسسة تكوين

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقدمة من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة.

وفى وقت سابق، تقدم مرتضى منصور المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة.

وقال مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حددت جلسة 26 مايو لنظر الدعوى.

اختصمت الدعوى كل من وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، بجانب كل من "إبراهيم عيسى، إسلام البحيري، يوسف زيدان، فراس السواح، ألفة يوسف، نائلة أبي نادر، فاطمة ناعوت" وهم أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين.

وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 2024/5/4م قام المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بالإعلان عن إنشاء مؤسسة متخصصة في محاربة دين الله عز وجل، بدلا من إنشاء كيان أو مؤسسة للدفاع عن أطفال ونساء غزة الذين يتم إبادتهم.