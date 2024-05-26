الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة ورياح مثيرة للرمال على أغلب الأنحاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاحد ، مشيرين إلى أن هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم وغدا.

حالة الطقس اليوم الاحد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، انه يسود اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة على أغلب الانحاء وحار على السواحل الشمالية الشرقية وطقس معتدل علي السواحل الشمالية وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي شمال البلاد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

نشاط رياح

كما يشهد اليوم الاحد نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وتكون مثيرة للرمال والاتربة وتؤدي الي تدهور الرؤية الأفقية على اقصي الغرب على فترات متقطعة.

وامطار خفيفة ورعدية على مناطق متفرقة من غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الاحد

ولفتت الأرصاد الى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 36 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى27 وعلى شمال الصعيد 37 للعظمي والصغرى 24 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمي والصغري 27 درجة.