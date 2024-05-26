اليوم.. محاكمة المتهمين بـ خطف نجل وزير الصحة الأسبق

تعقد الدائرة 36 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في زينهم، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 10 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـخطف نجل وزير الصحة الأسبق.

وفق أمر الإحالة فإن المتهمين هم؛ م ح. 34 سنة، مدرب كمال أجسام، م س. 39 ربة منزل، ع.ح. 28 سنة، صاحب محل بيع هواتف محمولة، علي ج. 33 سنة، حاصل على دبلوم فندقي، سعيد ح. 50 سنة، سائق أجرة، محمد ع. 29 سنة، حارس، م. م. 31 سنة، زينب ع. 52 سنة ربة منزل، م. س. 34 سنة، نقاش، ه. ع.

ووكشفت التحقيقات في واقعة خطف عمر حاتم مصطفى نجل وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي في 17 سبتمبر 2023 بدائرة أول أكتوبر، تفاصيل خطفه بالتحايل والإكراه، إذ إنه على إثر وجود علاقة صداقة بين المجني عليه والمتهم الأول تيقن الأخير بأنه ميسور الحال، أقام وباقي المتهمين تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 10 أشخاص لخطفه.

ونصت التحقيقات في واقعة خطف عمر حاتم مصطفى نجل وزير الصحة الأسبق، في القضية رقم 11917 لسنة 2023، والمقيدة برقم 2233 لسنة 2023 كلي أكتوبر.

وجاءت أقوال المجني عليه نجل وزير الصحة الأسبق كالآتي: اللي حصل إن أنا بشتغل دكتور وعضو منتدب لشركة تحاليل طبية، ومن نحو سنتين كنت بدور على إنستجرام على مدرب خاص جيم عشان يدربني في البيت وساعتها دورت بشكل عشوائي على مدرب خاص وجت قدامي صفحة محمد حمدي لبيب ودي كانت أول مرة أعرفه، فبعتله رسالة على صفحته وساعتها رد على رسالتي واداني رقم تليفونه وهو كمان أخد رقم تليفوني وبدأنا نتواصل مع بعض عشان نتفق على مواعيد التدريب.