أفريقيا بتتكلم مصري.. الزمالك والأهلي ملوك القارة السمراء

فرضت كرة القدم المصرية كلمتها على قارة أفريقيا في 2024 بعد تتويج القطبين الزمالك والأهلي بلقب بطولتي كأس الكونفدرالية الأفريقية ودوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

وتمكن القطبان من السيطرة على الساحرة المستديرة في القارة السمراء بالفوز ببطولتي الأندية والتفوق على جميع فرق قارة أفريقيا في موسم استثنائي للكرة المصرية.

الزمالك بطل الكونفدرالية

عاد فريق الزمالك لمنصات التتويج الأفريقية بعد الفوز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي البطولة يوم الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي ليحقق اللقب الثاني في كأس الكونفدرالية الأفريقية ويعود لمنصة التتويج بعد غياب 5 أعوام من التتويج بنفس البطولة في 2019 وعلى حساب نفس المناسب.

وتمكن الفارس الأبيض من تحقيق لقبه القاري رقم 14 ليؤكد تفوق الكرة المصرية ويفرض كلمته باللون الأبيض على القارة السمراء.

الأهلي ملك دوري أبطال أفريقيا

واصل فريق الأهلي أرقامه القياسية في دوري أبطال أفريقيا وحقق لقب الأميرة الأفريقية للمرة الثانية على التوالي ورقم 12 في تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واحتفظ الأهلي بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي في قلعة الجزيرة بعد التتويج باللقب العام الماضي على حساب الوداد المغربي.