«الكأس الحلال أهو».. شوف لعيبة الأهلي عملوا إيه لحظة التتويج بكأس إفريقيا

بالرقص والطبول وعلى أنغام الأغاني؛ احتفل لاعبوا الأهلي مع الجماهير في استاد القاهرة بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي، اليوم السبت، في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي.

وأحرز رامي ربيعة هدف التقدم للأهلي في مرمى الترجي التونسي بالمباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وجاء هدف رامي ربيعة في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء بعد تسديدة رأسية اصطدمت بأقدام مدافع الترجي وسكنت الشباك.

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 كانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.