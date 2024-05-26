الملا: نتحمل فرق تكلفة 70 مليار جنيه لإمداد وزارة الكهرباء بالغاز فقط

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تتحمل فرق التكلفة والذي يُقدر بـ 70 مليار جنيه لامداد وزارة الكهرباء بالغاز فقط، إضافة إلى 40 مليار جنيه في المازوت.

وأضاف "الملا" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، أن وزارة الكهرباء تُسدد ثلث فاتورتها الشهرية لوزارة البترول المقدرة بـ 15 مليار جنيه بخلاف الـ 120 مليار جنيه فرق التكلفة .

وأوضح أن تخفيف الأحمال ليس إلى ما لا نهاية، ولكنها خطة بديلة بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلي الدولة رفضت رفع أسعار الكهرباء من أجل المواطن.

وأردف "الملا" «أننا ندعم الوقود والمحروقات بما يتراوح من 140 إلى 150 مليار جنيه، كما تدعم الدولة لتر السولار بـ 10 جنيهات والبنزين بـ 4 جنيهات».

واختتم: "تكلفة أسطوانة البوتاجاز 300 جنيه ونبيعها للمواطن بـ 100 جنيه فقط".