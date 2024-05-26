بألعاب نارية.. جوجل يحتفل بتتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12

احتفل محرك البحث العالمي "جوجل" بفوز النادي الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا لعام 2024 بطريقة مميزة وجذابة، حيث أطلق جوجل ألعابًا نارية على صفحته الرئيسية، احتفاءً بتتويج الأهلي باللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه، في لفتة لاقت إعجاب عشاق الفريق ومستخدمي الإنترنت حول العالم.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه بعد الفوز على ضيفه الترجي التونسي بهدف اليوم السبت في مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، وسجل هدف الأهلي، واللقاء الوحيد اللاعب روجير اهولو مدافع الترجي التونسي في الدقيقة 4 عن طريق النيران الصديقة بعد كرة رأسية من رامي ربيعة.

احتفال جوجل بفوز الأهلي

وأطلق جوجل ألعابًا نارية على صفحته الرئيسية احتفاءً بفوز الأهلي. عند الدخول إلى صفحة البحث، يمكن للمستخدمين رؤية الألعاب النارية تتفجر بألوان النادي الأحمر والأبيض، في إشارة إلى إنجاز الأهلي الكبير. هذه اللفتة المميزة جعلت من صفحة جوجل مكانًا احتفاليًا جذب انتباه الملايين من محبي كرة القدم حول العالم.

تفاعل جمهور الأهلي ورواد الإنترنت بشكل كبير مع هذا الاحتفال الفريد من جوجل. امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بالتعليقات والصور ومقاطع الفيديو التي توثق هذه اللحظة الاحتفالية. أعرب المشجعون عن سعادتهم وفخرهم بناديهم الذي أضاف لقبًا جديدًا إلى سجل بطولاته الحافل.

يُعد احتفال جوجل بفوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا اعترافًا عالميًا بمكانة النادي وإنجازاته الكبيرة. تأتي هذه الخطوة كنوع من الدعم المعنوي للفريق وتقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني لتحقيق هذا اللقب، كما أنها تعكس الاهتمام العالمي بكرة القدم الإفريقية وبالأندية التي تساهم في رفع مستواها.

شهدت مراسم تتويج الأهلي بالنجمة الأفريقية الـ12 ارتداء قميص رقم 12، كما تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي رفع كأس البطولة مع محمد الشناوي قائد الأهلي.