وسام أبو علي: سعيد باللقب الأفريقي الأول مع النادي الأهلي

أعرب وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد، في إياب نهائي البطولة الذي أقيم على استاد القاهرة.
وقال وسام في تصريحات صحفية إنه سعيد باللقب الأول له مع الأهلي على المستوى الإفريقي، متمنيًا أن يواصل حصد الألقاب مع النادي.
وأكد وسام أن لاعبي الفريق تحدثوا قبل المباراة عن ضرورة الضغط من البداية، ونجح الأهلي في التسجيل المبكر في شباك الترجي الذي ساهم في التتويج باللقب.
وأشار إلى أن الجيل الحالي من اللاعبين يستحق التواجد على منصات التتويج، وأنهم دائمًا يؤكدون على ترابط وقوة الأهلي، وأن الجميع على قلب رجل واحد.
واختتم وسام أبو علي تصريحاته بإهداء لقب دوري أبطال إفريقيا إلى جماهير الأهلي وأهله في فلسطين.