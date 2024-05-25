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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقنا

ارشيفية
ارشيفية
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أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بمراكز وقري المحافظة.. مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار تقديم أوجه الدعم والرعاية الصحية اللازمة للأسرة والعمل علي الحد من الزيادة السكانية.

أوضح بدران، أن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة، أن الحملة سوف تتم علي مرحلتين الأولي منها في مراكز ابوتشت، نجع حمادي ، دشنا، الوقف، وقفط خلال الفترة من ٢٦ وحتي ٣٠ مايو  الجاري ، فيما تنطلق المرحلة الثانية في مراكز قنا، فرشوط ، قوص ونقادة، خلال الفترة من ٢ وحتي ٦ يونيو ، وذلك بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة بالمجان للمنتفعات من سيدات المحافظة.

وأشار بدران  إلى توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة من الحبوب ، الحقن ، اللولب النحاسي ، اللولب الهرموني وكبسولات تحت الجلد.

فيما أوضحت الدكتورة رانيا الشهير، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والمشرف العام علي الحملة بالمحافظة، إهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية وتحقيق  أهداف التنمية المستدامة للنهوض بجودة الخدمات الصحية بهدف إتاحة  الخدمات لجميع والسيدات والعمل علي رفع معدلات الإستخدام لوسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وذلك من خلال تقديم تلك الخدمات بالوحدات الصحية الثابتة والسيارات المتنقلة لتنظيم الأسرة والتي تجوب كافة القري والنجوع بمشاركة فريق طبى مدرب.

وأضافت الشهير أن الحملة  تشمل  تقديم ندوات  التوعوية من خلال الرائدات الريفيات ومسؤلى الإعلام بالمراكز لزيادة التوعية الصحية للمترددات.

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