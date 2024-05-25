محمد عبد المنعم: الأهلي استحق اللقب الأفريقي وتعاهدنا على إسعاد الجماهير

قال محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق استحق الفوز على الترجي والتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ١٢ في تاريخه، والثانية على التوالي.

وأكد عبد المنعم في تصريحات صحفية، أن الفريق بذل مجهودًا كبيرًا على مدار الموسم، ونجح في حصد ثلاث بطولات، ويسعى بشكل دائم لاقتناص الألقاب، والتواجد على منصات التتويج.

وأضاف منعم "أن اللاعبين تعاهدوا على الفوز بالبطولة وإسعاد الجماهير، وأن الفريق لا يمكن أن يقبل بخسارة اللقب على ملعبه ووسط جماهيره التي زحفت خلفه وتواجدت بالآلاف؛ لهذا تعاهدنا على إسعاد هذه الجماهير".