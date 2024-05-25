الأهلوية لـ ليلى عبد اللطيف : "الشياطين الحمر هزموا العفاريت بتوعك".. صور

أضاف النادي الأهلي المصري إنجازًا جديدًا إلى تاريخه الحافل بالبطولات بفوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة.. جاء هذا الانتصار على حساب نظيره الترجي التونسي، بعد مباراة حاسمة انتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.

هذا الفوز لم يكن فقط انتصارًا على الملعب، بل جاء ليكسر توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، التي توقعت عدم قدرة الأهلي على تسجيل أي أهداف في مباراتي الذهاب والإياب.

وشهدت مباراة الإياب التي أقيمت في القاهرة أداءً قويًا من الفريقين، حيث تمكن الأهلي من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة، الذي كان كافيًا لمنحه اللقب.. حيث جاء هذا الهدف بعد تعادل سلبي في مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب رادس في تونس، وكان هذا التعادل السلبي في مباراة الذهاب قد أعطى بعض المصداقية لتوقعات ليلى عبد اللطيف، لكنه لم يستمر طويلاً بعد كسر الأهلي لشباك الترجي في مباراة الإياب.

فشل توقعات ليلى عبد اللطيف

كانت ليلى عبد اللطيف قد توقعت في وقت سابق أن الأهلي لن يتمكن من تسجيل أي هدف خلال مواجهتي الذهاب والإياب أمام الترجي، وتراجعت لاحقًا عن بعض تفاصيل توقعاتها، وتوقعت أيضًا أن الترجي سيحقق الفوز في إحدى المباراتين، وهو ما لم يتحقق.

جاء هذا الفشل في التوقعات ليشعل جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاج "ليلى عبد اللطيف" منصات التواصل، خاصة تويتر.

ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي

بمجرد انتهاء المباراة، انتشرت ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير.. حيث انقسم المتابعون بين مؤيد ومعارض لتوقعات ليلى عبد اللطيف، وعبر بعض المؤيدين عن إعجابهم بتوقعاتها السابقة التي تحققت منذ بداية عام 2024، في حين قلل آخرون من شأن هذه التوقعات، معتبرين إياها خرافات لا أساس لها من الصحة.

استخدم بعض المنتقدين آيات من القرآن الكريم للتأكيد على موقفهم بأن التوقعات الفلكية لا تستند إلى علم دقيق.

تعليقات الجماهير

وتدفقت التعليقات على تويتر بشكل خاص، حيث كتب أحد المستخدمين: "إذا كنت تريد معرفة من سيفوز، فقط راقب أداء الفرق ولا تعتمد على التوقعات الفلكية"، وأشار آخر: "الأهلي يثبت مرة أخرى أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بما سيفعل. هذا هو سحر كرة القدم!"، وأضاف ثالث: "لقد حذرت أصدقائي من الاعتماد على توقعات ليلى عبد اللطيف..ها هو الأهلي يحقق اللقب رغم كل شيء".