نبوءة وتراجع.. القصة الكاملة لتوقع ليلى عبد اللطيف فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

تواصل خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، تصريحاتها وتنبؤاتها المثيرة للجدل، وتتصدر محركات البحث بين الحين والآخر، وعلى الرغم من اقتناع الجميع بمقولة "كذب المنجمون ولو صدقوا" ولكن الفضول يدفعهم لمتابعة مثل تلك التنبؤات وخاصة عندما تتحقق خلال وقت قصير، وتعرض لكم "البوابة نيوز" توقعات ليلى عبداللطيف بخسارة الأهلى لدوري أبطال افريقيا التي قابلها الجمهور التونسي بحفاوة شديدة، ثم نفيها لتلك النبوءة وتأكيدها بفوز الفريق المصري بالبطولة للمرة الـ 12 في تاريخه، وهو ماسبب هجوم الجمهور التونسي عليها.

الترجي التونسي بطلًا لدوري أبطال افريقيا 2024

في وقت سابق تنبأت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف بنتيجة المباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في ذهاب نهائي الدوري، صادف النتيجة مثل توقعاتها.

وتنبأت ليلى عبداللطيف عدم تسجيل الأهلي أي أهداف في مرمى الفريق التونسى، وهو ما حدث بالفعل في مواجهة الذهاب التي جمعت بينهما، على ملعب رادس وانتهت بالتعادل السلبي وقالت إن الترجي سيحقق الفوز في إحدى مباراتي الذهاب أو الإياب، بينما الأهلي لن يتمكن من هز شباك الفريق التونسي.

بسبب هجوم جمهور الأهلي.. تراجعت العرافة عن توقعاتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي توقعات ترجحها لخبيرة الأبراج ليلي عبداللطيف، تفيد بعدم تسجيل النادي الأهلي لأهداف في مباراته مع الترجي، وهذا ما تم بالفعل في مواجهة الذهاب بينهما التي انتهت بالتعادل السلبي في ملعب رادس يوم السبت الماضي، وقد أشارت هذه التوقعات إلى توقع فوز فريق الترجي في إحدى مباراتي الذهاب أو الإياب، بينما لن يتمكن الأهلي من تسجيل أهداف ضد الفريق التونسي.

وقد أثارت هذه التوقعات انقسامًا بين المتابعين على وسائل التواصل، حيث أكد البعض دقة توقعات عبداللطيف في الفترة الأخيرة، بينما نفى آخرون صحة هذه التوقعات واعتبروها خرافات، وعبر بعض المتابعين عن استيائهم من تأثير هذه التوقعات على لاعبي الأهلي قبل مباراة هامة في نهائي بطولة إفريقيا، بينما حث آخرون على تجاهل مثل هذه التوقعات.

نفي النبوءة وتوقع تتويج الأهلي بالبطولة

قالت خبيرة الأبراج اللبنانية في الفيديو الذي تم نشره قبل أيام قليلة من مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري الأبطال، إن كل ما يقال عن توقعها بشأن تتويج الفريق التونسي غير صحيح.

وأوضحت: «لقد قلت أن فريق مصري سيحصد لقب مهم وستخرج الجماهير المصرية للاحتفال»، مضيفة: «أنا أهلاوية وان شاء الله الأهلي البطل»، وهو ما حدث بالفعل بتتويج المارد الأحمر باللقب القاري.

الجمهور التونسي يهاجم ليلى عبداللطيف

كانت المباراة مثيرة للغاية وتشهد أجواءًا تملؤها التوتر، خاصة أن الجمهور يؤمن بأن تلك الأشياء كالنبوءات والتوقعات وتحليلات المباراة تؤثر على أداء اللاعبين، فقد خرج جمهور الأهلي غاضبًا وأعلن انزعاجه من توقعات عالمة الأبراج ليلى عبداللطيف بخسارة الأهلي للقلب حاملين شعار "ماتلعبيش معانا" لأن هذه العبارات تخلق حالة سلبية بين اللاعبين وتثبط من حماس الجمهور للتشجيع، وقد تراجعت بسبب هجوم الجمهور والرياضين عليها، وبعد تحقيق النادي الأهلي للبطولة فقد أعلن الجمهور التونسي الذي يعتبر من أخلص الجماهير العربية في التشجيع الكروي، انزعاجهم الشديد وغضبهم لترويج الإعلام لمثل تلك النبوءات مؤكدين أنها قد خلقت حالة من اليأس والإحباط لدى اللاعبين وكذلك أجواء من السلبية والتراخي بين صفوف المشجعين، متسائلين هل ستخع الكرة العربية لعلم الفلك والمنجمين؟!