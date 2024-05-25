نهائي كأس فرنسا.. باريس سان جيرمان يضرب ليون بثنائية بالشوط الأول

ضرب فريق باريس سان جيرمان، نظيره ليون بثنائية في الشوط الأول، من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب بيير موروي، في نهائي بطولة كأس فرنسا 2024.

تواجد كيليان مبابي في تشكيل باريس سان جيرمان الأساسي، في ليلة توديعه لجماهير ناديه، بعدما أعلن رحيله عن النادي الباريسي بعد 5 سنوات حافلة بالإنجازات.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون

افتتح عثمان ديمبلي التهديف في الدقيقة 22 بعد تمريرة من نونو مينديش، قبل أن يضيف فابيان رويز الهدف الثاني في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم سان جيرمان بنتيجة 2-0 على ليون.

بدأ باريس سان جيرمان، مباراة نهائي كأس فرنسا أمام ليون، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بيرالدو - نونو مينديش

خط الوسط: زائير إيمري - فيتينيا - فابيان رويز

وفي الهجوم: عثمان ديمبلي - كيليان مبابي - برادلي باركولا.