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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس تحرير «أخبار اليوم»: الرئيس السيسي يتعامل مع المواطن المصري كشريك في إدارة البلاد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال محمود بسيوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، إن المصارحة والمكاشفة نهج الدولة المصرية والجمهورية الجديدة، وهذا مبني على أن الشفافية هي التي توضح للناس سياسة إدارة البلاد، حيث ستم مشاركتهم في كل أحوال الوطن بشكل شفاف وواضح.

وأضاف «بسيوني»، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن المصارحة تجعل المواطنين يقفون خلف الدولة طوال الوقت، وتغلق الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الإعلام المعادي، وأي شخص يحاول أن يحيك أي إشكاليات للدولة المصرية، وبالتالي المصارحة والمكاشفة واتجاه المسؤولين في أن يقدموا بيانات وتفسيرات واضحة أمر يعيد للإعلام المصري هيبته وريادته؛ لأنه سيكون إعلام مبني على الحقائق والشفافية وإعطاء المعلومات بشكل كاف.

وأوضح أن الرئيس السيسي في إشارته اليوم للإعلام، ومصارحة الناس يتعامل مع المواطن المصري كشريك في إدارة البلاد، ويؤكد حرصه علي أن يكون لديه كل المعلومات اللازمة، لكي يكون على إحاطة كاملة بكل ما يجرى على أرض مصر.

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