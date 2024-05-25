الأهلي يهنئ رامي ربيعة باللقب السادس .. تاريخ يُكتب في دوري أبطال أفريقيا

هنأ النادي الأهلي نجمه والكابتن رقم 2 في صفوف الفريق الأول رامي ربيعة بتحقيق لقبه السادس في دوري أبطال أفريقيا بعد تتويج المارد الأحمر باللقب عقب الفوز على الترجي التونسي.

حقق رامي ربيعة لقب دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي للمرة السادسة في تاريخه ليعادل رقم نجم الفريق السابق وائل جمعة في إنجاز غير مسبوق لأي لاعب في تاريخ البطولة القارية.

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع “أكس” صورة لرامي ربيعة مكتوب عليها رقم 6 وعلق عليها: تاريخ يكُتب اللقب السادس لرامي ربيعة الأكثر تتويجًا بلقب دوري الأبطال.

توج رامي ربيعة بلقب دوري أبطال أفريقيا أعوام 2012 و2013 و2020 و2021 و2023 و2024.

ويعتبر هذا النهائي هو التاسع للنجم رامي ربيعة مع الأهلي حيث بدأ مشواره مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2010 – 2011 وكانت أول مباراة أمام الوداد المغربي في دور المجموعات بالبطولة الأفريقية وتحديدا يوم 17 يوليو 2011.

خاض رامي ربيعة أول نهائي في دوري أبطال أفريقيا عام 2012 أمام الترجي التونسي حيث شارك في لقاء الإياب الذي أقيم في تونس وتوج بأول ألقابه الأفريقية مع المارد الأحمر، ثم حقق اللقب في العام التالي أمام اورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

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