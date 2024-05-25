جنايات الإسماعيلية.. تأجيل محاكمة المتهم بذبح ابن شقيقه

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار أحمد عبد العال تأجيل محاكمة المتهم بذبح ابن شقيقه انتقاما من والده في القنطرة غرب إلى جلسة الأربعاء المقبل.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية بلاغا يفيد بالعثور على جثمان طفل مقتولا بجرح قطعي في العنق داخل منزله بإحدى القرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب في الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث، ومناقشة جيران المجني عليه، وتبين من خلال التحريات أن مرتكب الواقعة عمه انتقاماً من والده.

واعترف المتهم أمام الأجهزة الأمنية بإرتكابه الواقعة كما قام بتمثيلها، مبررا فعلته بأنها كانت بدافع الانتقام من شقيقة الذى يعمل سائق بعد أن رفض إعطائه مبلغ من المال طلبه منه.

ومن جانبه قال أحمد رضوان محامي الطفل "عمر . م " البالغ من العمر 6 سنوات، الذى لقي مصرعه على يد عمه، إن الضحية قتل غدرا من عمه انتقاما من والده

وأضاف أن مرتكب الواقعة كان قد طلب من شقيقه الذى يعمل سائق ووالد المجني عليه بعض النقود فرفض الاخير إعطاءه اياها فقرر المتهم قيامه بفعلته حيث عقد النية وتربص لابن اخيه منتظرا خلو المنزل للقيام بقتله انتقاما من شقيقه.

ولفت إلى أنه وطبقا لأقوال المهتم قام بإحضار سكين وظلت في يده طول الليل، منتظرا الفرصة لتنفيذ جريمته وقتل الطفل الصغير الذى لم يقترف ذنبا.

وعندما غادرت الام المنزل لشراء مستلزمات المنزل وتسلل للمنزل من شباك مطل على الداخل ثم تسلل لغرفة النوم فوجد ابن شقيقه الصغير جالسا على فراشه، وعندما رأه الصغير هرول عليه مسرعا بدافع صلة الدم والرحم قائلا عمي إلا أن الأخير لم تستفيقه ولم تستصرخ ضميره تلك الكلمات الممزوجه ببراءة طفل في عمر الزهور وقام بقتله بسكين ناحرا عنقه بلا رحمة.