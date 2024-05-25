مانشستر سيتي يهنئ الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الـ12

هنأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم السبت، نظيره الأهلي بعد فوزه بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا الـ12 في تاريخه، بعد فوزه على الترجي التونسي بهدف للا شئ في نهائي البطولة.

حصد الأهلي كأس بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتصر على الترجي بهدف للا شئ في إياب نهائي الأميرة السمراء، في مباراة أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد القاهرة الدولي.

حقق المارد الأحمر تعادلًا سلبيًا أمام الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل التغلب على الفريق التونسي بهدف ذاتي في الدقيقة الرابعة من اللقاء.

تهنئة مانشستر سيتي لـ الأهلي

حرص حساب مانشستر سيتي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، على تهنئة الأهلي بعد حصوله على بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024.

وقال مان سيتي: «تهانينا لنادي الأهلي المصري التتويج المستحق بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا».

يذكر أن، مانشستر سيتي خسر لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لصالح جاره مانشستر يونايتد في النهائي بنتيجة 2-1 على ملعب استاد ويمبلي.