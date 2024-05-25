ولا في غيره يفرحنا.. زحام وفرحة الأهلاوية بالمارد الأحمر أمام الترجي التونسي

واصلت جماهير الأهلي دعم المارد الأحمر أمام الترجي التونسي، وحسم الأهلي الشوط الأول متقدما على الترجي التونسي بهدف في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي.

ورصدت عدسة البوابة نيوز دعم الجماهر للأهلي خلال المباراة مساء اليوم بمركز شباب الجزيرة بالعجوزة.

وأحرز رامي ربيعة هدف التقدم للأهلي في مرمى الترجي التونسي بالمباراة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وجاء هدف رامي ربيعة في الدقيقة 4 من بداية اللقاء بعد تسديدة رأسية اصطدمت بأقدام مدافع الترجي وسكنت الشباك.

وجهت جماهير الأهلي المتواجدة في استاد القاهرة الدولي رسالة دعم لنجم الفريق التونسي علي معلول خلال مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. رفعت جماهير الأهلي لافتة مكتوب عليه: معلول حارب من أجل الكيان فأصبح أسطورة أهلاوية.

ويغيب على معلول عن صفوف الأهلي في مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة بقطع في وتر أكيليس التي تعرض لها في مباراة الذهاب بملعب رادس وخضوعة لعملية جراحية وسيغيب لفترة تتخطى الـ4 شهور.