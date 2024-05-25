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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بالصور.. حفل زفاف الزميل أحمد شحاتة وهدير جمال

الزميل أحمد شحاته
الزميل أحمد شحاته وهدير جمال
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في أجواء احتفالية تملؤها السعادة والفرحة، وشارك فيها الأهل والأصدقاء، احتفل الزميل أحمد شحاتة، مدير مكتب البوابة نيوز، بمحافظة المنيا، بحفل زفافه، على عروسته هدير جمال، وسط أجواء من الفرح والسعادة، بحضور الأهل والأصدقاء، وذلك بمسقط رأسه بمحافظة المنيا.
بدأ حفل الزفاف، بوصلة من الغناء الرومانسي، ثم مزمار الطبل البلدي ثم الشعبى، وخطف العروسان أنظار الحضور، حيث شارك في الحفل عدد من الأهل والأصدقاء وعدد من الزملاء بالبوابة نيوز، وعدد من الزملاء بالصحف الأخرى.
كما حضر الحفل عدد من كبار عائلات العروسين، وحرص المشاركون في حفل الزفاف على التقاط الصور التذكارية وصور الـ"سيلفى" مع العروسين، كما حضر حفل الزفاف عدد كبير من أصدقاء العروسين.
وتتمنى أسرة "البوابة نيوز" للعروسين مزيدًا من التوفيق في حياة هادئة مستقرة، داعين الله عز وجل أن يديم عليهما الفرح والسرور.

حفل زفاف الزميل أحمد شحاتة

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أحمد شحاتة البوابة نيوز حفل زفاف محافظة المنيا