بالصور.. حفل زفاف الزميل أحمد شحاتة وهدير جمال

في أجواء احتفالية تملؤها السعادة والفرحة، وشارك فيها الأهل والأصدقاء، احتفل الزميل أحمد شحاتة، مدير مكتب البوابة نيوز، بمحافظة المنيا، بحفل زفافه، على عروسته هدير جمال، وسط أجواء من الفرح والسعادة، بحضور الأهل والأصدقاء، وذلك بمسقط رأسه بمحافظة المنيا.

بدأ حفل الزفاف، بوصلة من الغناء الرومانسي، ثم مزمار الطبل البلدي ثم الشعبى، وخطف العروسان أنظار الحضور، حيث شارك في الحفل عدد من الأهل والأصدقاء وعدد من الزملاء بالبوابة نيوز، وعدد من الزملاء بالصحف الأخرى.

كما حضر الحفل عدد من كبار عائلات العروسين، وحرص المشاركون في حفل الزفاف على التقاط الصور التذكارية وصور الـ"سيلفى" مع العروسين، كما حضر حفل الزفاف عدد كبير من أصدقاء العروسين.

وتتمنى أسرة "البوابة نيوز" للعروسين مزيدًا من التوفيق في حياة هادئة مستقرة، داعين الله عز وجل أن يديم عليهما الفرح والسرور.

حفل زفاف الزميل أحمد شحاتة

492B5DA9-B7BC-426F-B59D-1FAF5C04F2A3

50E606B7-E760-4155-93F9-BE39A1095714

23699E0F-726B-46F7-83CA-2DBA9803CE02

A21F71CB-40D4-4228-BF1E-B419C74CB971

2D3BB7DE-E84B-4145-A052-13FB5DB19DDE

39C38E1C-9587-4759-B920-E5F4A6006064

E993DBD6-4DE8-4831-B238-F0A6FB2300B8

9E9DF279-80E5-424E-8F48-A3E6DD37A026