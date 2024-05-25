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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

زيارة الأنبا رافائيل لمنطقة الأرشيديوسس

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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صلى الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، اليوم السبت، في كنيسة الشهيد مار مينا بكونكورد، التابعة لمنطقة الأرشيديوسس (شمال كاليفورنيا وغرب الولايات المتحدة الأمريكية)، وخلاله رسم عددًا من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس (قارئ).

يأتي ذلك في ختام زيارة نيافته للـ "الأرشيديوسس" والتي بدأت أمس الأول، حيث صلى صلوات عشية في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بشمال كاليفورنيا، وألقى عقبها عظة بعنوان "تأملات في الأصحاح الاول من رسالة القديس يوحنا الأولى" وأجاب على أسئلة الشعب.

كما صلي عشية يوم الجمعة في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا في ليزنتون وألقى عظة بعنوان " تأملات في رسالة فليمون". ثم عقد لقاءً مع الشباب وتحدث خلاله عن موضوع "كيف نحافظ على مسيحيتنا وتقاليدنا".

 

الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة كنيسة الشهيد مار مينا بكونكورد منطقة الأرشيديوسس شمال كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة الأمريكية الأرشيديوسس