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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نور الطيب تتأهل لنهائي بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش

نور الطيب
نور الطيب
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تأهلت نور الطيب لاعبة وادى دجلة، لنهائي بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش-إحدى البطولات الفضية- لتقترب من الفوز باللقب، ومواصلة تحسين تصنيفها العالمي.

صعدت نور الطيب للمباراة النهائية بعد فوزها على زميلتها في النادي روان العربي بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-7) (11-1) (11-1) .

بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش

وتعد بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الفضية في لعبة الإسكواش، حيث تقام البطولة خلال الفترة من 22 حتى 26 مايو الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 75 ألف دولار.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

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