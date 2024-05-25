وفد اتحاد القبائل العربية يزور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي

قام وفد من اتحاد القبائل والعائلات بزيارة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، مساء اليوم السبت، بمقر إقامته أثناء زيارته للقاهرة وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة نجله.

وضم الوفد كلاً من اللواء أحمد ضيف صقر نائب رئيس الاتحاد ومحافظ الغربية السابق، والنائب مصطفي بكري المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للاتحاد، والنائب حسام شاهين عضو الاتحاد.

ونقل بكري تعازي الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس الاتحاد إلي المستشار عقيلة صالح، وقد أبدي رئيس مجلس النواب الليبي ترحيبه بالاتحاد ودوره كداعم شعبي للدولة المصرية وقيادتها السياسية، وطلب من نائب رئيس الإتحاد إبلاغ دعوته للشيخ العرجاني لزيارة ليبيا علي رأس وفد من الإتحاد واللقاء بالقيادات الشعبية الليبية.

واستعرض عقيلة صالح تطورات الأوضاع في ليبيا مشيدا بمواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القضية الليبية، ورفض التدخلات الخارجية والحفاظ علي وحدة الأراضي الليبية.