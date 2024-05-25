انطلاق الامتحانات النظرية بجامعة قناة السويس داخل 12 كلية ومعهد اليوم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير امتحانات نهاية العام الجامعي 2023-2024 في أفضل صورة، مشيراً إلى أن الامتحانات النظرية بدأت اليوم السبت، حيث يؤدي امتحانات الفصل الدراسي الثاني 44213 طالب وطالبة بواقع 23435 طالبة، و20778 طالب داخل 18 كلية ومعهد بالجامعة، وسط متابعة دقيقة من عمداء الكليات ووكلاءها حيث أجروا جولات ميدانية داخل قاعات ومدرجات اللجان، لمتابعة سير الامتحانات والوقوف على سير اللجان.

قد انتظمت الامتحانات اليوم السبت داخل 12 كلية هى:

التربية الرياضية، الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، العلاج الطبيعي، الألسن، السياحة والفنادق، التجارة، التربية، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التمريض، العلوم، المعهد الفني للتمريض.

في سياق متصل تابع الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، سير الامتحانات، بتفقد لجان كليات التجارة والحاسبات ومعلومات والمعهد الفني للتمريض، واستمع إلى آراء الطلاب حول مستوى الامتحانات ومدى وضوحها، كما وجه بضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، مؤكداً أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير امتحانات نهاية العام.

أضاف عبد النعيم أنه سيتم استئناف الامتحانات بعد اجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن جداول الامتحانات راعت المواعيد الرسمية للاجازات المعلنة والتي تقع خلال فترة الامتحانات.