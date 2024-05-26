مصدر مصري رفيع المستوى يؤكد ضرورة سرعة فتح كافة المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، ضرورة سرعة فتح كافة المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة ووقف الإجراءات الإسرائيلية المعرقلة لنفاذ المساعدات.

وقال المصدر، لقناة "القاهرة" الإخبارية، أمس السبت، إن مصر تواصل جهودها لإعادة تنشيط مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأشار المصدر إلى أن مصر تجري اتصالات مكثفة لاستعادة الهدوء بالقطاع بالتزامن مع إنفاذ الوقود والمستلزمات الطبية لمستشفيات القطاع.

ولفت إلى أن مصر حذرت من كارثة إنسانية في ظل استمرار استهداف المنظومة الصحية والمستشفيات والمخابز ومخازن المساعدات والمناطق الآمنة بالقطاع.

ونوه إلى أن علاقة مصر الإنسانية بالشعب الفلسطيني دفعتها إلى ممارسة كافة أنواع الضغوط على إسرائيل لإدخال مواد الإغاثة والوقود بصورة عاجلة، مؤكدا في الوقت نفسه أن مصر ملتزمة بسرعة إنفاذ المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة وإن الإجراءات المؤقتة الحالية هي نتيجة إدراك مصر خطورة الوضع بالقطاع.