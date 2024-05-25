ads
السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

العين الإماراتي يتوج بدوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه

مباراة العين ضد يوكوهاما
مباراة العين ضد يوكوهاما
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توج فريق العين الإماراتي بلقب بطولة دوري أبطال آسيا 2024، بعد اكتساح نظيره يوكوهاما الياباني بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد هزاع بن زايد، في إياب نهائي البطولة.

بدأت المباراة بإثارة كبيرة بين طرفي نهائي دوري أبطال آسيا، وتبادل لاعبو الفريقين الهجمات على المرمى وكذا الاستحواذ على الكرة.

انتهى الشوط الأول بتقدم العين على يوكوهاما بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح المغربي سفيان رحيمي التهديف في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف زميله كاكو الهدف الثاني في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

قلص اللاعب يان الفارق لصالح الفريق الياباني بهدف في الدقيقة 40، قبل أن يحصل زميله ويليام بوب حارس يوكوهاما على البطاقة الحمراء في الدقيقة 45+10.

وفي الشوط الثاني، عزز رحيمي تقدم العين الإماراتي بهدف ثالث في الدقيقة 67، ثم سجل لابا كودجو الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 90+1 و90+5.

العين بطلًا لـ دوري أبطال آسيا

وحصد العين لقب بطولة دوري أبطال آسيا، للمرة الثانية في تاريخه بعدما فاز على يوكوهاما الياباني في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نهائي البطولة بنتيجة 6-3.

العين دوري ابطال اسيا يوكوهاما نهائي دوري أبطال آسيا مباراة العين ضد يوكوهاما العين الإماراتي يوكوهاما الياباني