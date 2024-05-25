العين الإماراتي يتوج بدوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه

توج فريق العين الإماراتي بلقب بطولة دوري أبطال آسيا 2024، بعد اكتساح نظيره يوكوهاما الياباني بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد هزاع بن زايد، في إياب نهائي البطولة.

بدأت المباراة بإثارة كبيرة بين طرفي نهائي دوري أبطال آسيا، وتبادل لاعبو الفريقين الهجمات على المرمى وكذا الاستحواذ على الكرة.

انتهى الشوط الأول بتقدم العين على يوكوهاما بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح المغربي سفيان رحيمي التهديف في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف زميله كاكو الهدف الثاني في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

قلص اللاعب يان الفارق لصالح الفريق الياباني بهدف في الدقيقة 40، قبل أن يحصل زميله ويليام بوب حارس يوكوهاما على البطاقة الحمراء في الدقيقة 45+10.

وفي الشوط الثاني، عزز رحيمي تقدم العين الإماراتي بهدف ثالث في الدقيقة 67، ثم سجل لابا كودجو الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 90+1 و90+5.

العين بطلًا لـ دوري أبطال آسيا

وحصد العين لقب بطولة دوري أبطال آسيا، للمرة الثانية في تاريخه بعدما فاز على يوكوهاما الياباني في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نهائي البطولة بنتيجة 6-3.