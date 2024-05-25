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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"سنتكوم": الأمواج العاتية ضربت سفن المساعدات الأمريكية قبالة غزة

الرصيف البحري العائم
الرصيف البحري العائم
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اليوم السبت أن الأمواج العاتية ضربت أربع سفن تابعة للجيش الأمريكي تدعم مهمة المساعدات الإنسانية البحرية في البحر المتوسط قبالة غزة.
وذكرت القيادة الأمريكية في بيان لها أن السفن تحررت من مخطافها، وأن سفينتين منهما ترسيان على الشاطئ بالقرب من الرصيف، أما السفينتان الثالثة والرابعة فقد وصلتا إلى الشاطئ بالقرب من عسقلان. 
ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات وما زال الرصيف يعمل بكامل طاقته. 

غزة سنتكوم الأمواج العاتية سفن المساعدات الإنسانية