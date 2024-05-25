مكتب التمثيل العمالي بالرياض يُنظم ورشة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات

نظم مكتب التمثيل العمالي بالرياض،بالمملكة العربية السعودية،ورشة عمل لعدد من أبناء الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية التي يتواجد فيها ما يقرب من 250 الف عامل مصري ،لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم داخل مواقع العمل بحسب القانون السعودي ،وكذلك طرق التواصل مع "المكتب العمالي" ،في حال وجود نزاعات مع صاحب العمل..

وقال رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض محمد عليان اليوم السبت ،أن تنظيم هذه الورشة - التي انعقدت على هامش "مهمة قنصلية"- يأتي في إطار توجيهات حسن شحاتة وزير العمل إلى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،بتوعية العمال بالحقوق والواجبات ،والتواصل معهم لمواجهة أي تحديات قد تواجههم..

وأوضح عليان أن "الورشة الأولى" ،حضرها السفير طارق المليجي القنصل العام المصري بالرياض ،والقنصل المساعد عبدالله حسني..

كانت"الورشة" قد تضمنت موضوعات: "الحقوق والواجبات وإنهاء علاقات العمل ومكافآت نهاية الخدمة والدعاوى العمالية من حيث الإجراءات وطرق التقاضي ودور مكتب التمثيل العمالي وغيرها"، وجرى حوار مفتوح مع العمال ،والاستماع إلى التحديات التي تواجههم أثناء العمل ،حيث طالبوا بتكرار هذه اللقاءات بشكل مباشر ،أو عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي...

يذكر أن وزارة العمل لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج ،في بلدان عربية وأوروبية ،يعمل في نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري ،ويوجهها وزير العمل حسن شحاتة بشكل مستمر بضرورة التواصل مع العمال المصريين ،وتقديم كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم لهم ..

ويمكن التواصل مع مكتب الرياض عن طريق محمد عليان رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض على تليفون: 00966543191870، وعلي خلف الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي ،على تليفون:00966543209497.. وعنوان المكتب "سفاره جمهورية مصر العربية -حي السفارات- الرياض"..

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