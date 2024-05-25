بعد فوز اليونايتد بكأس إنجلترا.. أحلام تشيلسي ونيوكاسل في المشاركة الأوروبية تتحول لكوابيس

نجح مانشستر يونايتد في إنهاء موسمه الضعيف بأفضل طريقة ممكنة، حيث توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد فوزه على غريمه مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

ولم يقتصر إنجاز مانشستر يونايتد على الفوز باللقب، بل نجح أيضا في حجز بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي للموسم المقبل رغم احتلاله المركز الثامن، وذلك بعد أن خطفها من تشيلسي.

كما فشل تشيلسي في الحصول على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي، رغم احتلاله المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بسبب فوز مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبذلك سيشارك تشيلسي في دوري المؤتمر بدلًا من الدوري الأوروبي، بينما تبخرت آمال نيوكاسل يونايتد في المشاركة الأوروبية، رغم إنهائه الموسم في المركز السابع.

من المنتظر أن يشارك أربع فرق إنجليزية في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، وهم: مانشستر سيتي، آرسنال، ليفربول، وأستون فيلا، بينما سيكون مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير شريكين في تمثيل إنجلترا في الدوري الأوروبي.