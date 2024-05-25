القاهرة الإخبارية: الطائرات الإسرائيلية تقصف مدينة رفح الفلسطينية

قال كريم عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية مستمرة وهناك تحديثات مستمرة على الأرض.

وأضاف "عماد"، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية كثفت قبل قليل مدينة رفح وسمع دوي هذه الانفجارات من المحافظات الجنوبية من خان يونس ورفح الفلسطينية.

ونوه، أن الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية، استهدفت شقة سكنية في محيط حي السلطان غربي مدينة رفح ، وأنباء عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، حيث تم نقلهم لمستشفى الكويت التخصصي.

كما تطلق المدفعية الإسرائيلية قذائفها بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، فيما شهدت المناطق الغربية قبل قليل فتح الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بشكل مباشر باتجاه مدينة رفح من الناحية الساحلية والمنطقة الغربية.

وأضاف، أن العدوان الإسرائيلي لا زال متصاعدًا على القطاع ويقوم بتدمير كافة النواحي من البر ومن البحر والجو، الأمر الذي يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع.

