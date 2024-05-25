نائب المستشار الألماني: إسرائيل تجاوزت الحدود في غزة وعليها الالتزام بالقانون الدولي

قال نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، إن إسرائيل تجاوزت بالفعل الحدود في قطاع غزة وعليها الالتزام بالقانون الدولي.

واتهم نائب المستشار الألماني وفق ما نقلته مجلة (بولتيكو) الأوروبية، اليوم السبت إسرائيل بانتهاك القانون الدولي؛ لمواصلتها الهجوم على مدينة (رفح).

وتمثل تصريحات هابيك تحولا في خطاب كبار ممثلي الحكومة الألمانية، الذين سبق وأن حذروا إسرائيل من مهاجمة (رفح) لكنهم كانوا مترددين في توجيه مثل هذه الاتهامات المباشرة.

وقال هابيك:"إن المجاعة ومعاناة السكان الفلسطينيين والهجمات على قطاع غزة تتعارض مع القانون الدولي.. بعبارة أخرى، لقد تجاوزت إسرائيل بالفعل الحدود هناك، ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك".

وقضت محكمة العدل الدولية - أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة - أمس الجمعة بأنه يتعين على إسرائيل وقف هجومها العسكري على الفور في (رفح) وتحدت إسرائيل الحكم اليوم بشن هجمات مكثفة.