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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا إشعياء يصلي قداس عيد سيامته الرابع والأربعين أسقفا على إيبارشية طهطا وجهينة

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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صلى الأنبا إشعياء مطران كرسي طهطا وجهينة وتوابعهما قداس  عيد سيامته الرابع والأربعين أسقفا على ايبارشية طهطا وجهينة وتوابعهما وذلك بكاتدرائية الشهيدين العظيمين كيرياكوس ويوليطه أمه بساحل طهطا.
شارك فيه آباء رهبان من أبناء الايبارشية و مجمع كهنة ومكرسين ومكرسات ومرتلين وشمامسة وخدام وخادمات وأعضاء لجان الكنائس وكل فئات الشعب.
وبعد صلاة الصلح قام نيافته خلال صلوات القداس بسيامة كاهن ومكرس لخدمة الشباب بالايبارشية وهم : 
١- الابيذياكون بترونيوس ارسل باسم القس بترونيوس ارسل كاهن عام لخدمة الشباب بطهطا.
٢- الشماس بيشوى ثروت باسم الابيذياكون يوحنا ثروت لخدمة الشباب بقرى جهينة .
سادت أجواء الفرحة والسعادة الغامرة نفوس جموع الحاضرين من شعب الايبارشية بمناسبة عيد سيامه الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة وتوابعهما وكذلك سيامة كاهن ومكرس لخدمة الشباب بالايبارشية. 

الأنبا أشعياء مطران كرسي طهطا وجهينة وتوابعهما قداس أسقفا على ايبارشية طهطا وجهينة وتوابعهما كاتدرائية الشهيدين العظيمين كيرياكوس ويوليطه أمه بساحل طهطا