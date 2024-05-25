وزير الاتصالات: 28 ألف شاب و90 شركة ناشئة ومشروع لرواد أعمال استفادوا من "كريتيفا" الإسماعيلية

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لقاء موسعا مع مجموعة من الشباب رواد الأعمال والمهنيين المستقلين والمتدربين بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" الإسماعيلية فى مقره بجامعة قناة السويس الذى تم إنشاءه لدعم الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال وبناء القدرات الرقمية لشباب محافظة الإسماعيلية من خلال دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وتأهيل شباب المحافظة لمستقبل سوق العمل، وبناء مجتمع من المهنيين المستقلين، ودعم مجتمع الإسماعيلية ليصبح مجتمع رقمى وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وقدم مركز إبداع مصر الرقمية الإسماعيلية خدماته حتى الآن لأكثر من 28 ألف مستفيد من رواد الأعمال والشباب من طلاب وخريجى جامعة قناة السويس وأبناء محافظة الإسماعيلية، حيث استفاد نحو 13 ألف متدرب فى مجالات الابداع وريادة الأعمال، والعمل الحر، والتطوير المهنى، والتحول الرقمي، ونحو 6 ألاف مستفيد من مساحات العمل المشتركة الموجودة بالمركز، كما استفاد من حاضنات الأعمال أكثر من 90 شركة ناشئة ومشروع لرواد أعمال، منهم 8 شركات ناشئة تم تقديم خدمات احتضان كاملة لهم.

يأتى إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" الإسماعيلية ضمن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء مركز بكل محافظة حيث تم حتى الآن إنشاء 20 مركزا ومن المستهدف إنشاء 6 آخرين خلال العام الحالى.



وفى كلمته خلال اللقاء؛ أشاد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما شهده من نماذج متنوعة ومتميزة من الطلاب والشباب الملتحقين بمبادرات الوزارة بمركز ابداع مصر الرقمية الاسماعيلية، وكذلك ما تم استعراضه من قصص نجاح للشباب من المبدعين ورواد الأعمال وأيضا من المهنيين المستقلين من خريجى المركز الذين تلقوا تدريب ونجحوا في تصدير خدمات رقمية للخارج؛ مشيرا إلى أن ما شهده يمثل تكريسا حقيقيا لفكرة التنمية البشرية وبناء الانسان والتأكيد على أن الشباب المصرى يتفوق حين تتاح له الفرصة للتعلم وتلقى المعرفة والإبداع.

و أكد طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستواصل جهودها في العمل على بناء الانسان وتنمية القدرات الرقمية خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أن الهدف من إنشاء مراكز ابداع مصر الرقمية هو نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر في كافة المحافظات؛ مضيفا أن "كريتيفا" الاسماعيلية يوفر خدمات لدعم الشركات الناشئة من حيث توفير تدريب تقني واقتصادي وتسويقي لرواد الأعمال، معربا عن ثقته فى أن كل قصص النجاح التى شهدها في كريتيفا الاسماعيلية ستصبح نماذج ملهمة فى المستقبل.

في هذا الإطار، أكد المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) التزام الهيئة الراسخ بدعم مجتمع ريادة الأعمال والوصول لطلبة الجامعات ومؤسسى الشركات التكنولوجية الناشئة فى مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن مركز إبداع كريتيفا بالإسماعيلية يتميز عن غيره من المراكز شكلا ومضمونا حيث يعد هو أول مركز ابداع بمنطقة القناة وسيناء ويحتضن مجتمعا فريدا من المهنيين المستقلين يضم حوالي 2335 شاب وشابة من أبناء المحافظة ويوفر لهم البيئة المثالية للعمل الحر، بالإضافة إلى دوره المتميز فى تزويد الشباب بالمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة سوق العمل، وتمكين رواد الأعمال وتعزيز قدراتهم على الابتكار والتفكير الإبداعى واحتضان أفكارهم ومشاريعهم الريادية.

خلال اللقاء استعرض 4 من رواد الأعمال أنشطة شركاتهم التى تم احتضانها داخل المركز وشملت شركة ناسلست Naslst التى توفر منصة تقدم خدمات تكنولوجيا لخدمة جميع أطراف سلسلة التوريد من خلال الربط المباشر بين المتسوقين والتجار ومقدمى خدمات التوصيل عن طريق تقديم متاجر إلكترونية بنظام SaaS (البرمجيات كخدمة) للشراء والدفع والتوصيل عبر المنصة، وشركة "ريو" المتخصصة فى صيانة وفحص محطات الطاقة الشمسية وتقديم الدعم الفنى عن بعد والصيانة بمواقع العمل وذلك باستخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشعرات وجمع البيانات وتحليلها، وكذلك شركة "Tester" والتي تطور برنامج لاختبار البرمجيات بالذكاء الاصطناعي، وشركة "FishieTank" والتي قامت بعرض نموذج أولي لمزرعة أسماك ذكية تعمل بتقنية إنترنت الأشياء والطاقة الشمسية.



وأوضحت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية مستهدفات مبادرة أجيال مصر الرقمية التي أطلقتها الوزارة والتى تتضمن أربع مبادرات تغطى الفئات العمرية المختلفة بداية من سن 9 سنوات وتشمل مبادرة براعم مصر الرقمية للطلاب بالمرحلة الإبتدائية، ومبادرة أشبال مصر الرقمية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، ومبادرة رواد مصر الرقمية لطلاب وخريجى الجامعات، ومبادرة بناة مصر الرقمية للمتميزين من خريجى بعض التخصصات الجامعية.



وأشارت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات إلى انشطة المعهد في كريتيفا الاسماعيلية لبناء القدرات الرقمية للشباب، موضحة أن برامج المعهد بدأت في كريتيفا الاسماعيلية بتخصصين مرتبطين بتطوير البرمجيات وتم التوسع في البرامج لتشمل العديد من التخصصات التكنولوجية لتأهيل الشباب للالتحاق للعمل في كبرى الشركات العالمية، بالإضافة الى توفير البرامج التدريبية المعنية بتأهيل الشباب في مجال العمل الحر.

شهد اللقاء استعراض نماذج من المستفيدين بمبادرة أجيال مصر الرقمية من مراحل عمرية مختلفة.

واستمع الدكتور عمرو طلعت إلى عدد من خريجى مبادرتى رواد مصر الرقمية وبناة مصر الرقمية، وما استفادوا منه من هذه المبادرتين فى تطوير أنفسهم والتعرف على مسارات التدريب المختلفة ومهارات العمل الحر بما أهلهم للالتحاق بسوق العمل المحلى والاقليمى والعالمى.

واستعرض عدد من محترفى تكنولوجيا المعلومات ما استفادوا منه من برامج معهد تكنولوجيا المعلومات والتى ساهمت فى عملهم عن بعد فى شركات فى دول أخرى من تخصصات فى مجال الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى.

كما تحدث طلعت مع نماذج من المهنين المستقلين المستفيدين من خدمات المركز عن طريق التدريب فى مجال العمل الحر والتدريب التقني؛ حيث استعرض الشباب دور "كريتيفا" الإسماعيلية فى تنمية مهاراتهم فى مجال العمل الحر والعمل عن بُعد لصالح عدد من الشركات المحلية والعالمية وذلك فى مجالات مختلفة ومنها تطوير الويب وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول والتصميم والتسويق. وأوضح أحد الشباب تجربته فى تحويل مساره من مهنة الطب إلى العمل كمهنى مستقل فى مجال هندسة البرمجيات، كما تحدث شاب اخر عن أنه بدأ تجربته فى تطوير الويب منذ كان فى الثالثة اعدادى، موضحا أنه يعمل كمهنى مستقل بجانب دراسته الجامعية ويحصل على راتبه بالعملة الأجنبية.

خلال زيارته، استمع طلعت، إلى شرح حول ما يقدمه مركز ابداع مصر الرقمية بالإسماعيلية، من برامج تدريب للطلاب ورواد الأعمال والمهنيين المستقلين فى المحافظة، والتوعية الرقمية لهم. والتي يقدمها بالشراكة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، والمتخصصة فى بناء القدرات، ودعم ريادة الأعمال والإبداع، والمؤسسات التنموية والغير حكومية.

وقام طلعت، بجولة داخل كريتيفا الإسماعيلية؛ شملت تفقد نشاط التدريب بمعمل التصنيع الرقمى الذى يقدم خدماته للشركات الناشئة، ويتم من خلاله تدريب الشباب على أحدث آلات التصنيع الرقمى مثل : طابعة ثلاثية الابعاد، وآلات CNC، وأله القطع بالليزر، وآلة تصنيع الألواح الالكترونية PCB.

وشملت الجولة أيضا تفقد الأماكن المخصصة لاحتضان الشركات الناشئة ومساحات العمل المشتركة، وقاعات التدريب.

كما تفقد البرامج التدريبية الجارية بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات، وكذلك توسعات المبنى الجديد للمعهد فى الحرم الجامعى.