يوفنتوس يفوز على مونزا بثنائية في الدوري الإيطالي

فاز فريق يوفنتوس مساء اليوم السبت، على نظيره مونزا بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024.

انتهى الشوط الأول بتقدم يوفنتوس على مونزا بهدفين دون مقابل، سجلهما فيديريكو كييزا وأليكس ساندرو في الدقيقتين 26 و28.

وفي الشوط الثاني، حافظ على اليوفي على تقدمه حتى نهاية اللقاء، الذي شهد حالة طرد في الدقيقة 90 في صفوف الفريق الضيف، حيث أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أليسيو زيربين بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

ترتيب يوفنتوس في الدوري الإيطالي

وكان يوفنتوس، ضمن تأهله إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بجانب إنتر ميلان وميلان وبولونيا وأتالانتا.

وبتلك النتيجة، ارتقى يوفنتوس إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما وصل إلى النقطة 71، بينما تجمد رصيد مونزا عند 45 نقطة في المركز الثاني عشر.