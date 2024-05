مهرجان كان السينمائي.. الفيلم الأمريكي "Anora" يتوج بجائزة السعفة الذهبية

توج الفيلم الأمريكي “Anora” للمخرج شون بيكر، بجائزة السعفة الذهبية خلال حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ77، الذي أقيم خلال الفترة من (14 - 25) مايو الجاري.

يتتبع الفيلم حياة عاملة جنس شابة من بروكلين، تحصل على فرصتها في قصة سندريلا عندما تلتقي بشاب وتتزوجه بشكل متهور، وبمجرد وصول الأخبار إلى روسيا، تتعرض قصتها الخيالية للتهديد بينما ينطلق الوالدان إلى نيويورك لإلغاء الزواج.

وذهبت جائزة أفضل مخرج لميجيل جوميز عن فيلمه “Grand Tour”، وتوجت المخرجة كورولي فارجييه بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم "The Substance"، وفازت كلاً من أدريانا باز وزوي سالدانا وسيلينا جوميز وكارلا صوفيا جاسكون بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "Emilia Perez"، وتوج الممثل الأمريكي جيسي بليمونز بجائزة أفضل ممثل عن فيلم “Kinds of Kindness”، وفاز المخرج الإيراني محمد رسولوف بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلم “The Seed of the Sacred Fig" بجانب فوزه بجائزة "فيبريسي".

وكشف مهرجان كان السينمائي قبل وقت سابق عن جوائز مسابقة =أسبوع النقاد، حيث توج فيلم الدراما “Simon of the Mountain” للمخرج الأرجنتيني فيديريكو لويس، بالجائزة الكبرى كأفضل فيلم في المسابقة.

وذهبت جائزة اللمسة الفرنسية للجنة التحكيم إلى دراما المهاجرين "Blue Sun Palace" للمخرجة الصينية الأمريكية كونستانس تسانغ. وفاز بجائزة النجم الصاعد لمؤسسة لويس روديرر، الممثل البرازيلي ريكاردو تيودورو، عن فيلم "Baby" للمخرج ريكاردو كايتانو. وذهبت جائزة أفضل فيلم قصير للمخرج الفرنسي جيل سيلا عن فيلم “Montsouris Park”.

فيما حصل فيلم “Julie Keeps Quiet” للمخرج البلجيكي ليوناردو فان ديجل، بجائزتي مؤسسة جان للتوزيع السينمائي، وجائزة جمعية المؤلفين “SACD”.. ومنحت قناة “كانال بلس” جائزتها لأفضل فيلم قصير للمخرج التركي جيم ديميرير عن فيلم "Absent".

يذكر أن مسابقة أسبوع النقاد شهدت مشاركة مصرية بفيلم “رفعت عيني للسما” المخرجين ندى رياض وأيمن الأمير، وفاز بجائزة العين الذهبية كأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان، مناصفة مع فيلم “Ernest Cole: Lost and Found” للمخرج راؤول بيك.

كما توجت لجنة تحكيم مسابقة “نظرة ما”، التي ترأسها المخرج الكندي زافييه دولان، فيلم الدراما الصيني "Black Dog" للمخرج غوان هو، بجائزة أفضل فيلم، فيما حاز فيلم “The Story of Souleymane” للمخرج بوريس لوجكين، على جائزتين. فيما حصل الفيلم السعودي “نورة” للمخرج توفيق الزايدي، على تنويه خاص من لجنة التحكيم.