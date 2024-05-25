إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي سيجعل معظم الوظائف غير ضرورية

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في كلمة ألقاها في مؤتمر VivaTech 2024 في باريس إن الذكاء الاصطناعي قد يجعل تقريبًا كافة الوظائف غير ضرورية

وقال ماسك: "من المحتمل ألا يكون لأي منا وظيفة"، موضحًا أن الوظائف التي تتطلب الإبداع والذكاء العاطفي قد تظل آمنة.. وأشار إلى أن الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي ستوفر جميع السلع والخدمات التي يريدها البشر، مما قد يلغي الحاجة إلى معظم الوظائف.

وهذه التصريحات تأتي تأكيدًا لما ذكره ماسك سابقًا خلال لقائه مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك في مارس الماضي، حيث أكد أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل البشر في كافة الوظائف في المستقبل، وأن العمل سيكون اختياريًا لمن يبحثون عن الرضا الشخصي، بينما سيكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على القيام بكل شيء.

وأضاف ماسك أن هيمنة الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى شكل من أشكال الوفرة، مما قد يدفع الحكومات إلى منح المواطنين دخلاً مرتفعًا شاملًا بدلاً من الدخل الأساسي الشامل.. ولم يوضح ماسك آلية تنفيذ هذا النظام.

في سياق متصل، أعرب ماسك في الشهر الماضي عن مخاوفه من الذكاء الاصطناعي الفائق الذي قد يكون أكثر ذكاءً من أي شخص على وجه الأرض، متوقعًا ظهوره بحلول العام المقبل.

وأشار إلى أن زيادة طلب الطاقة ونقص رقاقات تدريب الذكاء الاصطناعي قد يحد من قدراته في المدى القريب.. واختتم ماسك تصريحاته بطرح سؤال وجودي: "إذا كانت الحواسيب والروبوتات تستطيع القيام بكل شيء أفضل منك، هل سيكون لحياتك معنى؟"، مجيبًا أن الهدف البشري سيكون "إعطاء الذكاء الاصطناعي معنى". كما نصح بضرورة الحد من تعرض الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنهم "يُبرمَجون بذكاء اصطناعي يزيد إفراز الدوبامين".