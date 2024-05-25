الدبلومات الفنية 2024.. وكيل تعليم الأقصر: لا شكاوى من امتحانات اليوم الأول

السبت 25/مايو/2024 - 09:12 م

أكد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، استقرار أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، التي انطلقت اليوم، حيث أدى الامتحانات ١٢٢٦٤ طالب وطالبة، موزعين داخل ٤٤ لجنة على مستوى المحافظة، مؤكداً عدم ورود آية شكاوى من الطلاب حتى نهاية اليوم.

وأوضح وكيل تعليم الأقصر، أن الطلاب أدوا اليوم السبت، مع بداية ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية، الامتحان في مادة اللغة العربية والتربية الدينية، مؤكداً أن الامتحانات تسير وسط إجراءات مشددة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وأن غرفة عمليات المديرية والإدارات التعليمية لم تتلق فى اليوم الأول أي شكاوى أو معوقات، كما اتخذت المديرية كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير اللجان الامتحانية وتوفير التجهيزات المطلوبة، وتم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية للمشاركين في أعمال الامتحانات.

وكيل تعليم الأقصر يتفقد لجان الامتحانات

وكان الدكتور صبري خالد عثمان، قد تفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف أقسامها، بناء علي توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وقد شملت الجولة لجنة مدرسة الأقصر الثانوية التجارية بنات، ولجنة مدرسة الأقصر الثانوية الزخرفية بنين.

وأكد وكيل تعليم الأقصر، أنه تم الاطمئنان على مدى توافر سبل الراحة للطلاب، والجو المناسب لأداء الامتحان ومراعاة الجانب النفسي للطلاب، كما تم الاطمئنان على مستوى الامتحان، مشيداً بحسن التنظيم والجهد المبذول والشكل اللائق بمكانة الأقصر وعراقتها، مشيراً إلى أنه تم التنويه على عدم دخول المحمول والسماعات الالكترونية للطلاب أثناء الامتحانات باللجان.

وقد بدأت اليوم السبت امتحانات الدبلومات الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية، كما تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة لامتحانات الدبلومات الفنية، كما وجه بتوفير كافة الأجواء الامتحانية التى يسودها الهدوء والطمأنينة، وسبل الراحة للطلاب لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز، وتوافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط داخل كل لجنة.