أسدل مهرجان كان السينمائي الستار على حفل توزيع جوائز النسخة الـ77، والذي أقيم خلال الفترة من (14 - 25) مايو الجاري، ومنح جوائز السعفة الذهبية للأعمال الفائزة في المسابقة الرسمية والمختارة من قبل لجنة التحكيم التي تترأسها المخرجة الأمريكية جريتا جيروج.

كشف مهرجان كان السينمائي قبل وقت سابق عن جوائز مسابقة “أسبوع النقاد”، حيث توج فيلم الدراما “Simon of the Mountain” للمخرج الأرجنتيني فيديريكو لويس، بالجائزة الكبرى كأفضل فيلم في المسابقة.

وذهبت جائزة اللمسة الفرنسية للجنة التحكيم إلى دراما المهاجرين "Blue Sun Palace" للمخرجة الصينية الأمريكية كونستانس تسانغ. وفاز بجائزة النجم الصاعد لمؤسسة لويس روديرر، الممثل البرازيلي ريكاردو تيودورو، عن فيلم "Baby" للمخرج ريكاردو كايتانو. وذهبت جائزة أفضل فيلم قصير للمخرج الفرنسي جيل سيلا عن فيلم “Montsouris Park”.

فيما حصل فيلم “Julie Keeps Quiet” للمخرج البلجيكي ليوناردو فان ديجل، بجائزتي مؤسسة جان للتوزيع السينمائي، وجائزة جمعية المؤلفين “SACD”. ومنحت قناة “كانال بلس” جائزتها لأفضل فيلم قصير للمخرج التركي جيم ديميرير عن فيلم "Absent".

يذكر أن مسابقة أسبوع النقاد شهدت مشاركة مصرية بفيلم “رفعت عيني للسما” المخرجين ندى رياض وأيمن الأمير، وفاز بجائزة العين الذهبية كأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان، مناصفة مع فيلم “Ernest Cole: Lost and Found” للمخرج راؤول بيك.

كما توجت لجنة تحكيم مسابقة “نظرة ما”، التي ترأسها المخرج الكندي زافييه دولان، فيلم الدراما الصيني "Black Dog" للمخرج غوان هو، بجائزة أفضل فيلم، فيما حاز فيلم “The Story of Souleymane” للمخرج بوريس لوجكين، على جائزتين. فيما حصل الفيلم السعودي “نورة” للمخرج توفيق الزايدي، على تنويه خاص من لجنة التحكيم.

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان السينمائي 2024

جائزة أفضل فيلم

Anora - شون بيكر

الجائزة الكبرى

All We Imagine as Light - بايال كاباديا

جائزة أفضل مخرج

ميجيل جوميز - Grand Tour

جائزة لجنة التحكيم

Emilia Perez - جاك أوديار

جائزة لجنة التحكيم الخاصة

The Seed of the Sacred Fig - محمد رسولوف

جائزة أفضل سيناريو

The Substance

أفضل ممثلة

أدريانا باز وزوي سالدانا وسيلينا جوميز وكارلا صوفيا جاسكون عن فيلم "Emilia Perez"

أفضل ممثل

جيسي بليمونز - Kinds of Kindness

جائزة الكاميرا الذهبية

Armand - هالفدان أولمان توندل

أفضل فيلم قصير

The Man Who Could Not Remain Silent - نيبويسا سليجيبتشيفيتش