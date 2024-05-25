Rockwell Automation و IoT Misr تتحالفان لتقديم حلول أتمتة صناعية شاملة

أعلنت شركة Rockwell Automation العالمية، المتخصصة في مجال حلول الأتمتة الصناعية وأنظمة التحكم، عن تعاونها مع شركة IoT Misr، المتخصصة في تكنولوجيا إنترنت الأشياء، لتقديم حلول أتمتة صناعية متكاملة. يهدف هذا التحالف إلى توفير حلول مبتكرة للعملاء، مستفيدين من تجربة كلا الشركتين وتكامل قدراتهما.

يتضمن التعاون تقديم مجموعة واسعة من الخبرات والحلول والدعم، مما يتيح للعملاء الاستفادة من القدرات المتشابكة للشركتين للحصول على حلول شاملة وفعالة تلبي احتياجاتهم الفريدة.

بالدمج بين تقنياتهما، تسعى الشركتان إلى تقديم أتمتة محسّنة وتحليلات للبيانات مع توفير التميّز التشغيلي الشامل.

وتعتبر Rockwell Automation خبيرة في تكنولوجيا إنترنت الأشياء للقطاع الصناعي، مما يسمح بجمع وتحليل واستخدام البيانات لتحسين الكفاءة التشغيلية والصيانة التنبؤية.

تتميز Rockwell Automation بخبرتها وتجربتها في مجال الأتمتة الصناعية، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات والحلول التي تمتد من أرضية المصنع إلى مستوى المؤسسة. وتخدم الشركة مجموعة واسعة من الصناعات، مما يتيح تحسين عمليات الإنتاج وزيادة الكفاءة وتعزيزها.

من جهته، أشاد عمرو نور، الرئيس التنفيذي لشركة IoT MISR لخدمات إنترنت الأشياء، بالشراكة مع Rockwell Automation، مؤكدًا أنها ستوفر فرصًا أكبر للعملاء للحصول على خدمات صناعية رقمية إنتاجية غير مسبوقة.

يعكس هذا التحالف التزام Rockwell Automation و IoT Misr بتقديم حلول مبتكرة وشاملة للعملاء، مما يعزز القدرة على التنافسية ويدعم النمو المستدام في مختلف القطاعات الصناعية.