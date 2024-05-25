"مراكب النجاة".. "ثقافة المنيا" تُناقش مخاطر الهجرة غير الشرعية (صور)

شهد مركز شباب بني عبيد بمحافظة المنيا مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار ثلاثة أيام، ضمن البرنامج الثقافي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برعاية وزارة الثقافة، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على المجتمع.

تضمن اليوم الأول لقاء بعنوان "الهجرة غير الشرعية وأثرها على بناء المجتمع" ناقش خلالها الأديب مصطفى أبو العلا، مفهوم الهجرة غير الشرعية مقدما رؤية جوهرية حول الأسباب والدوافع.

أعقب ذلك باقة متميزة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور قدمتها فرقة التلقائيين للفن الشعبي بالفرافرة، نالت إعجاب الجمهور.

وشهد اليوم التالي لقاء بعنوان "مخاطر الهجرة غير الشرعية" تناول خلالها الأديب جابر الزهيري جهود الدولة في الحد من هذه الظاهرة

من ناحيتها أكدت الشاعرة انتصار شاهين ضرورة ترسيخ قيم المواطنة والانتماء لدى النشء والتعريف بقيمة الوطن.

تلى ذلك أمسية شعرية بعنوان "وطني في القلب" تضمنت إلقاء عدد من القصائد الوطنية بمشاركة بعض المواهب الأدبية الشابة.

قدمت الفعاليات بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، استكمالا لخطط التوعية التثقيفية التي تتبناها قصور الثقافة لنشر القيم الإيجابية وتعزيز قيم المواطنة.

وتضمن اليوم الختامي لقاء بعنوان "الهجرة غير الشرعية بين الواقع والخيال" قدمت خلالها ألفت فتحي - عضو المجلس القومى للمرأة بمحافظة المنيا، دراسة حول والأسباب والاثار المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، كما أوضحت أهم

المشروعات القومية التي تبنتها الدولة خلال الآونة الأخيرة لتوفير فرص عمل للشباب، وورش التدريب المهني بالمحافظات كافة.

أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي عن قيمة التسامح واحترام الآخر، بجانب ورشة تصميم لوحات تعبر عن حب الوطن.

واختتم اليوم بلقاء شعري تبارى خلاله الشعراء بقصائدهم التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، وبعض المربعات الشعرية.

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