بعد اتصال بايدن بالرئيس السيسي.. تجهيز 600 شاحنة مساعدات لدخول غزة

كشف كريم رجب مراسل إكسترا نيوز، عن الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح، وذلك خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت.

وقال رجب، إنه في محيط معبر رفح من الجانب المصري تصطف شاحنات المساعدات في المنطقة اللوجيستية ويجري الآن تجهيز نحو 600 شاحنة بالإضافة إلى 10 شاحنات وقود استعدادا لدخولها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة وذلك بحسب ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي في مباحثات جرت بينهما أمس.

وأضاف: "لا شك أن هذه المساعدات سيكون لها أثر كبير في تجنب العديد من المخاطر الإنسانية لا سيما أن الأمم المتحدة أعلنت أن قطاع غزة دخل إليه ما يقرب من 906 شاحنات فقط منذ السابع من مايو الجاري وهذا الرقم ضئيل جدا لتلبية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والإدوية وكذلك المستلزمات الطبية التي تحتاج إليها المستشفيات في قطاع غزة في ظل القصف المتواصل.

وأشار رجب إلى أن منظمة الأونروا أكدت أنها لم تستطيع الحفاظ على تجنب مخاطر المجاعة التي من الممكن أن تتفشى خلال الأيام القليلة القادمة طالما أن القطاع لم يدخله إمدادات غذائية أو أي مساعدات خلال الأيام القليلة المقبلة.